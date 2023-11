Zukunft für Limburgs Tauben ungewiss

In vielen Städten gibt es zu viele Tauben. Während mancherorts versucht wird, die Population durch Geburtenkontrolle in betreuten Taubenschlägen einzugrenzen, will man die Tiere in Limburg nun gezielt töten. Ob es in der Sache doch noch eine Kehrtwende gibt, wird sich heute in der Stadtverordnetenversammlung zeigen. Das Limburger Stadttaubenprojekt hat zu 18 Uhr zu einer Demo vor der Stadhalle aufgerufen. Dort findet am Abend auch die Versammlung statt.