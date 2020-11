Guten Morgen!

Der Freitag steht an, das Wochenende wartet und am Sonntag ist auch schon der 1. Advent. Lassen Sie uns vor den freien Tagen doch aber noch gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und Sie können mir bei Fragen und Anmerkungen gerne eine Mail schicken, ich werde einzelne Beiträge veröffentlichen.