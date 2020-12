Guten Morgen!

Es ist früh und dunkel, aber wir machen uns nichts daraus. Hallo an diesem Mittwoch. Schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Clarice Wolter, ich bin Nachrichtenredakteurin und ich finde, im Dezember geht die Zeit leider immer besonders schnell vorbei: in gut zwei Wochen ist Weihnachten.

Bis 10 Uhr fasse ich zusammen, was gestern Abend und in der Nacht passiert ist, was heute Morgen in unserem schönen Bundesland los ist und was der Tag noch so bringt. Sie können mir gerne eine Mail schicken.