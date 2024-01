Hochwassergefahr bei Gießen und Marburg

An der Lüder und an der Fulda in Osthessen stiegen die Pegelstände in der Nacht bereits deutlich an. An der Lahn in Mittelhessen steigt bis morgen früh erst noch die Hochwassergefahr. Den aktuellen Prognosen deas HLNUG zufolge soll die Lahn bei Gießen (Messstelle Klärwerk) im Laufe der Nacht die Meldestufe 3 erreichen. Für Marburg rechnet das HLNUG bereits heute mit dem Überschreiten der Meldestufe 3. Die Details dazu in unserer Hochwasser-Livekarte: