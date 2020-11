Betriebsstörungen, wohin das Auge blickt

Was wäre der Morgenticker ohne Betriebsstörung RMV und NVV? In etwa so wie die Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte. Aus diesem Grund gibt es an dieser Stelle eine Auswahl der schönsten Störungsmeldungen des Montagsmorgens. And here we go: Auf der S1 kommt es derzeit zu Verspätungen. Grund: Bahnübergangsstörung in Nieder-Roden. Der RB40 und der RB61 können kurzfristig ausfallen. Grund: Betriebsstörung. Prio: 15 (was auch immer das heißt). Auf der Tram4 kommt es zwischen Druseltal und Hessisch Lichtenau zu Fahrplanabweichungen. Grund: Betriebsstörung. Prio: 100! And last bot not least: Wegen einer Stellwerksstörung in Langen kommt es bei S3, S4, RE60, RB67 und RB68 zu Ausfällen und Verspätungen. Ich wünsche dennoch eine allseits gute Fahrt.