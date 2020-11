+++ Los geht's +++

Guten Morgen, liebe Hessinnen und Hessen. Die erste Kerze auf dem Adventskranz brennt, wir haben Minusgrade und auf der Autoscheibe war heute Morgen endlich mal wieder Eis. It's the most wonderful time of the year! Da es aber zumindest in der Redaktion und im dritten deutschen Internet mollig warm ist, gibt es an dieser Stelle bis 10 Uhr die wichtigsten Nachrichten dieses Bundeslandes in einer möglichst besinnlichen Verpackung. Mein Name ist Mark Weidenfeller. Wenn Sie Anmerkungen, Wünsche oder Fragen haben, schreiben Sie mir gerne eine Email. Merry Christmas.