Hammer geworfen, Unfall verursacht, Polizisten getreten: Urteil erwartet

Heute beginnt am Amtsgericht in Kassel das Verfahren um einen eskalierten Nachbarschaftsstreit - und diverse weitere Vergehen. Eine 25 Jahre alte Frau muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie soll im September 2022 erst das T-Shirt ihres Nachbarn zerissen, dann einen Hammer in seine Richtung geworfen und ihn so am Unterarm verletzt haben.

Ein knappes halbes Jahr später soll sie, ohne auf den Verkehr zu achten, volltrunken auf eine Straße nahe der Kasseler Innenstadt getreten sein. Eine Autofahrerin hatte daraufhin stark bremsen müssen, ein weiteres Fahrzeug war aufgefahren. Schaden: 12.000 Euro. Doch das ist noch nicht alles: Bei einer Polizeikontrolle im Mai 2023 soll sie nach einem Beamten getreten und versucht haben, diesen zu beißen. Zur Hauptverhandlung kommen acht Zeuginnen und Zeugen, das Urteil wird heute erwartet.