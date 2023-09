Asiatische Tigermücke in Lorsch nachgewiesen

Vor fünf Jahren war die Asiatische Tigermücke erstmals in Hessen festgestellt worden – jetzt ist sie offiziell in Lorsch (Bergstraße) bestätigt worden. In den vergangenen Jahren war sie unter anderem schon in zwei anderen Kommunen im Kreis, in Neckarsteinach oder Bürstadt, aufgetaucht. Weil die kleinen, schwarz-weiß-gestreiften Tiere möglicherweise Erreger von schweren Krankheiten wie das Dengue- oder Zikavirus übertragen können, soll ihre Ausbreitung verhindert werden. Deshalb rufen der Kreis Bergstraße und das Hessische Landesamt für Gesundheit und Pflege dazu auf, mögliche Brutstätten wie zum Beispiel Wasseransammlungen in Blumenuntersetzern oder mit Wasser gefüllte Gießkannen zu entfernen.