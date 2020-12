Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Während ich mir noch den schnell das letzte bisschen Schlaf aus den Augen reibe und das dritte Türchen am Adventskalender aufmache, steht in dieser Woche auch schon der Donnerstag an. Demnach: Licht am Wochenend-Himmel. Wenn sie mögen, können wir aber vorher noch bis 10 Uhr gemeinsam auf den Morgen schauen, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und Sie können mir bei Fragen und Anmerkungen gerne eine Mail schicken, ich werde einzelne Beiträge veröffentlichen.