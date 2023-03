Bildergalerie

2/20 | Guanako, 13. März 2023 Etwa vier Wochen nach der Geburt des Dromedars "Olivia" (siehe nächstes Bild) ist im Opel-Zoo ein junges Guanako zur Welt gekommen. Die Tierpfleger des Tierparks in Kronberg (Hochtaunus) gaben dem Guanako-Mädchen den Namen "Sofia". Guanakos leben in den Anden, dem Hochland in Südamerika also - besser kennt man hierzulande sicher das Lama, das als Haustierrasse aus den wild lebenden Guanakos gezüchtet wurde. Ein Dromedar ist übrigends die domestizierte Form des Trampeltiers. Beiden gemeinsam ist, dass sie zur Familie der Kamele gehören, die einen (Dromedare) eben in der sogenannten alten Welt, die anderen (Guanakos) in der neuen Welt, als die Amerika einmal galt. - Das Bild zeigt "Sofia" mit einem Alttier aus der Guanako-Herde des Opel-Zoos, die aus einem Leithengst, mehreren Stuten und Fohlen besteht. Bild © Opel-Zoo