Weiße Weihnachten?

Das Jahr 2020 hat bislang so ziemlich alles falsch gemacht, was es falsch machen konnte. In Sachen Jahreszeiten gibt es aber nichts zu meckern. Warmer Sommer, regnerischer Herbst und pünktlich zum 1. Dezember Schnee. Was will man mehr? Weiße Weihnachten zum Beispiel. Ob das Christkind in diesem Jahr endlich mal wieder mit dem Schlitten anreisen kann? Diese tolle Webseite beantwortet Ihnen diese Frage. Vielleicht.