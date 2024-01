Seltenes "Mischwesen" in Kaufungen entdeckt: Gustav - halb Gans, halb Schwan

Wir hatten in den letzten Tagen wirklich viel Tier-Content. Erst ein entlaufener Emu in Schaafheim (Darmstadt-Dieburg), dann ein entlaufenes Zebra bei Bad Homburg (Hochtaunus). Heute darf ich Ihnen kein entlaufenes, sondern ein - zum Glück - eingefangenes extrem seltenes Tier vorstellen: eine Mischung aus Schwan und Gans. 🦢

Genannt wird er Gustav, ein Wasservogel am Steinertsee in Kaufungen (Kassel). Vogelkundler sagen: Diese Mischung sei nur etwa 20 Mal weltweit bekannt. Sie vermuten, dass sich in Nordhessen ein Höckerschwan in eine Graugans verliebt hat. Herausgekommen ist Gustav. Auch die Stimme dieses Wesens ist eigentümlich - erinnert offenbar weder an Gans noch an Schwan. Eher an die Plastiktröte Vuvuzela.

Gustav in all seiner Pracht. Bild © Herby Frank Oppermann

Der arme Kerl war in den letzten Tagen eine Sensation in Kaufungen - so sehr, dass es viel zu stressig für ihn wurde. Viele Menschen sind zu ihm gepilgert, wollten es sehen. Am Ende war Gustav richtig verstört - zumal er wegen des zugefrorenen Sees keine richtige Fluchtmöglichkeit mehr hatte. Zum Glück hat sich Tierschützerin Denise Sperlich dem Tier angenommen und es in Sicherheit gebracht.

Sie sucht nun nach einem Partner für Gustav, weil weder Schwäne noch Gänse mit ihm was zu tun haben wollen (... Hauptsache vögeln, aber dann keine Verantwortung übernehmen ...). ☹️