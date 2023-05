Innenminister Beuth fordert Kurskorrektur der Migrationspolitik

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hat vor dem Bund-Länder-Flüchtlingsgipfel eine Kurskorrektur in der Migrationspolitik der Bundesregierung gefordert. Anders als 2022 stammten in diesem Jahr die meisten der in Hessen registrierten Flüchtlinge nicht mehr aus dem Kriegsland Ukraine, sagte Beuth. "Es braucht dringend eine planbare finanzielle Unterstützung des Bundes für die Kommunen."

Die Flüchtlinge kämen jetzt wieder mehrheitlich aus Ländern "mit geringen Aussichten auf ein dauerhaftes Bleiberecht. Gleichzeitig sind die Rückführoptionen aufgrund mangelnder Kooperation der Herkunftsländer schlecht bis unmöglich".

Damit steige der Druck auf die Kommunen, weil sie immer mehr Migranten unterbringen müssten. "Die Hilferufe aus den Rathäusern und Landratsämtern dauern deshalb schon seit Monaten an und werden trotzdem von der Bundesregierung ignoriert", kritisierte Beuth. Bei dem Flüchtlingsgipfel in Berlin soll über das weitere Vorgehen bei der Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland beraten werden.

In Hessen sind in diesem Jahr bis zum 7. Mai laut Innenministerium 9.540 Flüchtlinge registriert worden. Davon kamen 1.845 aus der Ukraine. 2.180 Geflüchtete hatten die afghanische, 949 die türkische und 718 die syrische Staatsangehörigkeit. Im vergangenen Jahr waren 101.848 Flüchtlinge in Hessen erfasst worden, darunter 81.237 Ukrainer.