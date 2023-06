Kassel: Aktion #ichbinnochgut gegen Gebäudeabriss

Lieber weiternutzen als sinnlos abreißen - das fordern die Aktivisten der "Architects 4 Future" in Kassel. Dort demonstrierte die Gruppe gestern unter dem Motto "Ich bin noch gut" vor dem alten Versorgungsamt in der Frankfurter Straße. Das Gebäude aus den 1970er-Jahren soll 2024 einem Neubau für 350 Wohnungen weichen. Die Architects 4 Future fordern, bestehende Bauten wie das Versorgungsamt zu erhalten und weiterhin zu nutzen. So könne man laut der Experten Emissionen und Ressourcen einsparen.

Studierende und Aktivisten der Gruppe "Architects 4 Future" vor dem alten Versorgungsamt in der Frankfurter Straße. Bild © Architects 4 Future

Zuvor hatten die Aktivistinnen und Aktivisten an fünf Standorten der Stadt ein Symbol für die Aktion auf den Asphalt gesprüht: eine Abrissbirne, die von einer Hand gestoppt wird. So wollen sie gefährdeten Baubestand sichtbar machen. Neben dem alten Versorgungsamt sind in Kassel auch Gebäude aus der Kulturszene betroffen, wie die Kaufburg, in der die Diskothek Soda und der Irish Pub untergebracht waren. Ebenfalls betroffen ist das Franz Ulrich, ein Club für Live-Musik unweit des Kasseler Hauptbahnhofs.