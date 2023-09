Fernverkehr nach Eisenbahnbrücken-Unfall wieder planmäßig

Etwa eineinhalb Monate nach einem Lkw-Unfall an einer Eisenbahnbrücke in Frankfurt rollt der Fernverkehr der Deutschen Bahn wieder planmäßig über die Brücke an der Mörfelder Landstraße. Die Reparatur des ersten von drei betroffenen Brückenteilen sei abgeschlossen, teilte die Deutsche Bahn (DB) heute mit. Ein Gleis zum Frankfurter Hauptbahnhof sei somit wieder befahrbar.

Bei dem Unfall am 22. Juli war nach Polizeiangaben ein mit einem Bagger beladener Sattelzug gegen die Eisenbahnbrücke gestoßen. Es wurden Bleche verformt, in den Stahlteilen entstanden Risse und bis zu zwölf Zentimeter große Löcher. Der Brückenteil, der als erstes repariert wurde, war am geringsten beschädigt worden. Eine schöne Nachricht für alle Wochenend-Pendler und -Pendlerinnen!