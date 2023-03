Betrüger kopieren Hunde-Influencer-Profil

In der Schlussphase des heutigen Morgentickers greife ich auf eine Story zurück, die mir vorhin wärmstens ans Herz gelegt wurde. Unter der Überschrift "Wie Betrüger mit Fake-Profilen bei Instagram versuchen, an Geld zu kommen" verbirgt sich die Geschichte des Rüsselsheimers Dawid Dynowski, der bei Instagram Fotos von sich und seinem Hund Mia teilt und damit nicht nur 100.000 Follower, sondern auch jede Menge Nepper, Schlepper und Bauernfänger angelockt hat. Diese dreisten Diebe geistigen Eigentums kopieren das Profil des Hunde-Influencers und versuchen so an Geld zu kommen. Joah. Wie das geht, und warum so viele Leute Bilder von Dawid plus Hund sehen wollen, können Sie hier nachlesen.