Türkei: Entscheidung wohl in Stichwahl

Das Rennen um die Präsidentschaft in der Türkei verläuft erwartungsgemäß äußerst knapp, wie die Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de hier berichten . Nach 20 Jahren an der Macht muss sich Präsident Recep Tayyip Erdogan voraussichtlich erstmals einer Stichwahl stellen.

Beim Stand von rund 95 Prozent der ausgezählten Wahlurnen im Inland und rund 37 Prozent im Ausland liege Erdogan bei 49,49 Prozent der Stimmen, sagte der Chef der Wahlbehörde, Ahmet Yener, in der Nacht. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu kam demnach auf 44,79 Prozent. Beide verfehlten damit die absolute Mehrheit von 50 Prozent und müssen am 28. Mai in eine Stichwahl gehen.

Der aus Flörsheim (Main-Taunus) stammende Journalist Deniz Yücel, der ein Jahr in der Türkei im Gefängnis gesessen hatte, twitterte dazu kurz und knapp: "it‘s an election. but it“s also psychological warfare" ("Es ist eine Wahl. Aber es ist auch psychologische Kriegsführung.")