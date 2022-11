Kunst in früherem Offenbacher Juweliergeschäft

Vielleicht steigen Sie ja schon jetzt in die Wochenendplanung ein - wir hätten da einen Tipp: Seit Anfang November gibt es in der Offenbacher Innenstadt ein neues Schmuckstück. "Diamant - Museum Of Urban Culture" - so heißt der experimentelle Raum, den der Künstler und Professor an der Hochschule für Gestaltung Heiner Blum mit seinen Studierenden in einem früheren Juweliergeschäft eröffnet hat. Ein Museum zum Mitmachen, eine Bar, ein Club, eine Kunstschule - die Räume in der Frankfurter Straße 8 in Offenbach sind vieles.

Gestern Abend wurde im "Diamant" schon zum zweiten Mal Eröffnung gefeiert. Denn alle zwei Wochen gibt es hier auf vier Etagen frische Kunst, die vom städtischen Leben inspiriert ist. Bis zum 27. November (Öffnungszeiten: Do 17-21, Fr 17-21, Sa 16-21, So 15-20) sind es jetzt Arbeiten von Jan Lotter, Johann Rambow, Lars Schwabe, Marc Goroncy, Barbara Wonner, Martin Stoya und Finn Gölitzer.