Erneut Brand in ehemaliger Schule in Wiesbaden

Im Wiesbadener Stadtteil Klarenthal musste die Feuerwehr gestern erneut zu einem Brand in dem leerstehenden Schulgebäude der ehemaligen Carl-von-Ossietzky-Schule ausrücken. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand gegen 19.20 Uhr per Notruf gemeldet worden. Mehrere Türen standen in dem verlassenen Gebäude in Flammen, der Rauch breitete sich auf mehrere Stockwerke aus.

Nach Angaben der Feuerwehr brannte es bereits zum viertel Mal in diesem Sommer in der ehemaligen Schule. Mitte Juli stand der Chemieraum in Vollbrand, Anfang Juni brannte Gerümpel im Freien, Anfang Mai ein Sofa im Gebäude. Die Feuerwehr geht in allen Fällen von Brandstiftung aus.