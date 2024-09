Kleinlaster mit Bauschaum-Dosen brennt in Idstein

Die B275 ist in Idstein (Rheingau-Taunus) wegen brennenden Kleinlasters in beiden Richtungen gesperrt worden. Dort ist laut Polizei ein Pritschenwagen mit Bauschaum-Dosen in Brand geraten.

Außerdem: Jeweils drei Kilometer Stau auf der A49 bei Baunatal in Richtung Kassel und auf der A66 in Wiesbaden in Richtung Frankfurt.

