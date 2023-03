Fridays-for-Future-Demo vor dem Kasseler Rathaus

Wie stehen die Kasseler OB-Kandidaten zum Klimaschutz? Vor dem Rathaus haben gestern Nachmittag etwa 20 Aktivisten von Fridays for Future und Students for Future demonstriert und Pappfiguren auf den Treppen vor dem Rathaus errichtet - je höher ein Kandidat steht, desto ambitionierter will sie oder er laut den beiden Organisationen den Klimaschutz angehen. Das Ranking basiere auf "Wahlprüfsteinen" der Scientists vor Future Kassel, die Kandidaten hätten Fragen zur Klimaschutzstrategie der Stadt beantwortet.

"In Kassel haben wir die großartige Ausgangslage, dass wir eine wissenschaftsbasierte Klimaschutzstrategie haben. Ob dieser Plan für die Klimaneutralität in die Tat umgesetzt wird, hängt nun an den Wähler*innen", sagte Marthe Spahn von Fridays for Future Kassel. Innerhalb des Rankings falle zwischen den Kandidaten ein großer Unterschied auf. "Es wird klar, dass Christian Geselle seine klimapolitische Blockadehaltung der vergangenen Legislatur einfach beibehalten wird. Aber auch die anderen Kandidat*innen müssen ihren positiven Rückmeldungen erst einmal Taten folgen lassen, sollten sie die Wahl gewinnen", betont Lasse Stein von den Students for Future. Kassel will bis 2030 klimaneutral sein.