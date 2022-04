16 Jahre nach NSU-Mord: Kassel gedenkt Halit Yozgat

Heute jährt sich der NSU-Mord an Halit Yozgat in Kassel zum 16. Mal. Er wurde damals von der rechtsradikalen Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) in seinem Internetcafé erschossen. Die Stadt Kassel erinnert heute gemeinsam mit der Familie Yozgat mit einer öffentlichen Veranstaltung an die Tat. Auf dem Halitplatz im Stadtteil Nordholland findet am Nachmittag eine Gedenkfeier statt. Das ist der Stadtteil, in dem Halit Yozgat sein Internetcafé hatte. 2012 wurde der Platz nach ihm benannt. Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) hatte bereits im Vorfeld betont, wie wichtig es sei, Haltung zu zeigen gegen Rassismus, Gewalt und Terror. Die Veranstaltung konnte wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren nicht in der gewohnten Form stattfinden. In diesem Jahr soll die Gedenkfeier mit einem gemeinsamen Gebet enden.