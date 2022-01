Holocaust-Gedenktag: Ginnheimer Spargel leuchtet als Erinnerungskerze

Heute jährt sich die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau zum 77. Mal. Zahlreiche Städte und Gemeinden in Hessen gedenken aus diesem Anlass der Opfer des Holocaust. In Frankfurt soll der Europaturm, auch "Ginnheimer Spargel" genannt, heute gelb, statt magentafarben leuchten, und zwar als Licht der Erinnerung. Damit wäre sie die höchste Erinnerungskerze in Deutschland. Auch in der Paulskirche wird am Nachmittag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. In Kassel haben Schülerinnen und Schüler Interviews von Gefangenen im KZ Breitenau gesammelt und auch Briefe vertont. Und Schüler aus Schwalbach (Main-Taunus) stellen am Abend eine Ausstellung über Sinti und Roma vor, und zwar bei der zentralen Gedenkveranstaltung des Landes, die um 19 Uhr in Hofheim beginnt. Sie wird live im Internet übertragen.

Der Holocaust-Gedenktag wurde von den Vereinten Nationen ausgerufen und soll an den 27. Januar 1945 erinnern: An diesem Tag haben Soldaten das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreit, in dem die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen ermordet haben.