Eintracht Frankfurt kämpft sich ins DFB-Pokalfinale

Das war verdammt spannend gestern, aber am Ende konnten die Fans jubeln: Eintracht Frankfurt taumelte und wackelte gestern im Halbfinale des DFB-Pokals gegen den VfB Stuttgart, kämpfte sich aber nach der Pause zurück in die Partie und gewann schließlich mit 3:2. Berlin! Finale! "Die Mannschaft hat Charakter und wollte das Spiel gewinnen. Wir haben an uns geglaubt. Und dann ist es uns gelungen", freute sich Eintracht-Star Mario Götze. Und Trainer Oliver Glasner war einfach nur erleichtert und froh: "Hier in diesem Hexenkessel das Endspiel zu erreichen, das zweite in zwei Jahren - Chapeau vor diesen Jungs." Und Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann machte sich auf Twitter bereits auf die Suche nach Tickets fürs Pokalfinale am 3. Juni in Berlin gegen RB Leipzig.

