Traumhafter "Blue Moon" über Hessen

Der Vollmond hat sich zum Ausklang des Augusts in der Nacht in seiner vollen Pracht gezeigt - und das bereits zum zweiten Mal in diesem Monat. Wie schon Anfang August war der Vollmond der Erde auch dieses Mal besonders nah und sah dadurch etwas größer aus als sonst. Die größte Nähe zur Erde auf seiner Umlaufbahn erreichte der Mond nach Angaben der Vereinigung der Sternfreunde um 3.36 Uhr heute früh. Und das war auch hier in Hessen zu sehen, etwa in Offenbach und in Gründau (Main-Kinzig). Vielen Dank für die Fotos an Günther Appich und Cornelia Cavelmann!

Dass der Vollmond im August gleich zweimal erschienen ist, war möglich, weil der Zyklus zwischen zwei Vollmonden 29,5 Tage beträgt, der August aber 31 Tage hat. Zwei Vollmonde in einem Kalendermonat sind selten, der zweite davon wird in den USA als "Blue Moon" bezeichnet - was nichts mit der Farbe Blau zu tun hat - das nächste Mal gibt es den erst am 31. Mai 2026.

Der Blue Moon, aufgenommen um 2.10 Uhr in Gründau-Rothenbergen (Main-Kinzig), wie hessenschau.de-Nutzer Günther Appich schreibt. Bild © Günther Appich