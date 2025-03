Lampertheim sagt Fastnachtsumzug ab

In Lampertheim (Bergstraße) wird es heute keinen Fastnachtsumzug geben. Das teilte die Stadt am Morgen mit. Grund ist die Todesfahrt im benachbarten Mannheim am gestrigen Montag. Aus Respekt gegenüber den Opfern habe sich der 1. CC Rot-Weiß Lampertheim gemeinsam mit der Stadt Lampertheim zu dieser Absage gestern Abend entschieden, hieß es in einer Mitteilung. "Die Eindrücke aus Mannheim wiegen aktuell so schwer, dass das Entsetzen über diese schreckliche Tat stärker ist als die Lust zu feiern", erklärte Bürgermeister Gottfried Störmer (parteilos). In Mannheim war gestern ein 40-Jähriger mitten in eine Menschenmenge gerast. Dabei kamen laut Angaben der Polizei zwei Menschen ums Leben, fünf wurden schwer verletzt, fünf leicht.