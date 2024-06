Will will Wille zeigen

Ich gebe zu: Den Name Paul Will für Wortspiele zu nutzen, ist in etwa so kreativ wie Wangen-Schminke. Aber zu der Uhrzeit fällt mir auch einfach nix Besseres ein. Wer Paul Will ist, wollen Sie wissen? Da kann ich helfen: Der junge Mann ist einer der Neuzugänge von Darmstadt 98 und zudem ein Mann mit besonderer Vita. Der zentrale Mittelfeldspieler stand nämlich einst beim großen FC Bayern unter Vertrag und spielte dort (zumindest in der Vorbereitung) an der Seite von Stars wie Leon Goretzka, Joshua Kimmich oder Thomas Müller. Jetzt ist er bei den Lilien und will zumindest ein wenig Mia-san-Mia-Siegeswille einbringen. Na dann: Schaun mer mal.