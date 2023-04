Darmstadt bekommt einen SPD-Oberbürgermeister

Wechselstimmung in Darmstadt: Dort ist gestern Abend für viele überraschend SPD-Mann Hanno Benz mit deutlichem Vorsprung zum Oberbürgermeister gewählt worden. Bisher hat das Amt Jochen Partsch von den Grünen inne, deren Kandidat Michael Kolmer in der Stichwahl unterlag. Der Name Benz ist kein Unbekannter in der Stadt: Auch sein Vater Peter Benz war in Darmstadt schon OB. Hanno Benz war unter anderem schon SPD-Fraktionsvorsitzender im Stadtparlament. Nun droht in der Stadt politischer Stillstand, kommentiert mein Kollege Julian Moering - denn die SPD ist nicht Teil der Koalition.