60.000 Quadratmeter Wald bei Hanau in Flammen

In Hanau-Großauheim hat es gestern stundenlang wieder gebrannt. Rund 60.000 Quadratmeter Waldboden standen in Flammen. Die Löscharbeiten dauerten bis in den späten Abend hinein. Auch eine Drohne kam zum Einsatz, um den Brandherd zu bestimmen. Die Bevölkerung wurde vor Brandgeruch und teilweise Sichtbehinderungen auf den Straßen gewarnt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und fahndet nach einer Person auf einem Fahrrad, die nur mit einer Badehose bekleidet gewesen sein soll.

Einen weiteren Brand hat es am Abend in Babenhausen (Darmstadt-Dieburg) gegeben. Im Ortsteil Hergershausen war entlang einer Bahnstrecke auf beiden Seiten der Gleise Gestrüpp in Brand geraten. Und weil die Lage derzeit ernst ist, an dieser Stelle der Hinweis: Wegen der anhaltenden Trockenheit hat das Umweltministerium in Wiesbaden die zweithöchste Alarmstufe für Waldbrände ausgerufen. Mehr Informationen können Sie hier nachlesen.