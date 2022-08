Guten Morgen...

... an diesem Donnerstag! Und was ist heute noch? Genau, Europa Open Air an der Weseler Werft hier in Frankfurt. Ich freue mich schon! Wen ich nun auf die Idee gebracht habe, hier erfahren Sie alles Wichtige zum heutigen Abend. Eigene Snacks und Getränke sind erlaubt, wer nicht die ganze Zeit stehen will, dem empfehle ich eine Picknickdecke oder den guten, alten Campingstuhl. Festival-Feeling am Mainufer.

Aber zuerst wird hier heute früh noch getickert! Bis 10 Uhr erwartet Sie an dieser Stelle der gewohnte Nachrichten-Mix aus Hessen - aus der Nacht, vom Morgen und mit Blick auf alles, was heute noch so ansteht. Ich bin Sophia Averesch und freue mich über Ihre E-Mails (Mail an mich I Upload für schöne Hessen-Fotos).