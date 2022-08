Guten Morgen!

Da bin ich wieder, bereit für den dritten Morgenticker in dieser Woche: Wie schön, dass auch Sie den Weg hierher gefunden haben. Heute halte ich mich zum Start mal kurz (durchatmen nach Fahrradpanne), legen wir doch einfach los. Bis 10 Uhr gibt’s hier das Wichtigste aus Hessen – mal sehen, was so auf uns zukommt. Bei Ihnen in der Region steht heute was an? Schreiben Sie mir oder senden Sie mir Ihr frisch fotografiertes Lieblingsfoto aus Hessen.