Aschermittwoch in Fulda: Aschekreuz to go

Seit einigen Jahren bietet die Innenstadtpfarrei Fulda an Aschermittwoch ein Aschekreuz to go an - so auch heute: in der Stadtpfarrkirche um 13, 15 und 17 Uhr. Ein Konkurrenzangebot zum Empfang des Aschekreuzes in Gottesdiensten soll die Aktion ausdrücklich nicht sein. Erreicht und eingeladen werden sollen vor allem Menschen, die an die Fastenzeit denken, aber nicht mehr so eine starke kirchliche Bindung haben oder einfach nicht die Zeit, um eine Messe zu besuchen.

Das Aschekreuz ist für katholische Christen ein Symbol der Vergänglichkeit des Lebens. Den Gläubigen wird dabei mit der Asche aus verbrannten geweihten Palmzweigen ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet. In der Corona-Zeit wird das Aschekreuz auf das Haupt gestreut.