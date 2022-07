Klinikum Darmstadt: 15 Covid-Patienten an einem Wochenende aufgenommen

Der am Klinikum Darmstadt tätige Lungenfacharzt Cihan Çelik beobachtet, dass immer mehr Corona-Infektionen häufiger symptomatisch und schwer symptomatisch sind. "Was wir jetzt erleben, ist, dass, wir eben doch viele Patienten haben, die so vorerkrankt sind, dass auch schon ein verhältnismäßig geringer schwerer Covid-Verlauf sie ins Krankenhaus führt", sagte der Leiter der Covid-Normalstation gestern.

Allein am vergangenen Wochenende mussten nach seinen Angaben 15 Covid-Patienten auf einmal aufgenommen werden. "Wenn das in einem pandemischen Geschehen so ruckartig geschieht, dann bringt uns das natürlich von der Organisation her an unsere Limits", sagte Çelik. Am Darmstädter Klinikum besteht seit Freitag ein Besuchsverbot.