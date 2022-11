Medienbericht: Auch Eintracht Frankfurt an Gosens interessiert

Und nochmal Spekulatives aus der Welt des Fußballs: Nationalspieler Robin Gosens könnte in der Winterpause in die Fußball-Bundesliga wechseln. Wie der "Kicker" heute berichtet, sollen Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt Interesse an dem Außenverteidiger von Inter Mailand haben. Bereits im Sommer hatte Leverkusen den 28-Jährigen im Blick, ein Wechsel scheiterte aber an den Forderungen von Inter. Gosens hat in Mailand derzeit einen schweren Stand. In der Serie A war er diese Saison nur einmal in der Startelf.