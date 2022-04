A3 offenbar wegen Abseil-Aktion gesperrt

Während am Amtsgericht in Frankfurt-Höchst seit wenigen Minuten zwei junge Leute wegen gemeinschaftlicher schwerer Nötigung verantworten müssen, weil sie sich im Oktober 2020 von einer Brücke bei Wiesbaden auf die A3 abgeseilt haben sollen, scheint es die nächste Abseil-Aktion von Umweltaktivisten zu geben: Die A3 wurde in Richtung Norden gesperrt. Ein Polizeisprecher sagte, ein Banner sei an einer Brücke hinter dem Wiesbadener Kreuz angebracht worden. Außerdem wurden Personen auf der Fahrbahn gemeldet. Genaueres ist noch nicht bekannt. Die beiden Aktivisten vor Gericht hatten vor zwei Jahren übrigens gegen den Weiterbau der A49 durch den Dannenröder Forst protestiert. Unterstützung erhielten sie vor dem Gerichtsgebäude von Gleichgesinnten unter dem Motto "No planes, no cars".