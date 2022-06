Hunderte Fälle von Wilderei in Hessen

In den vergangenen Jahren hat es in Hessen hunderte registrierte Fälle von Wilderei gegeben. Von 2015 bis 2021 seien in der Polizeilichen Kriminalstatistik in 1.395 Fällen Angaben zu 774 getöteten Tieren gemacht worden, heißt es in einer Antwort von Innenminister Peter Beuth (CDU) auf eine Kleine Anfrage der SPD. Das betreffe in dem Zeitraum 416 Fälle von Jagdwilderei, also zum Beispiel Kaninchen, Rot- oder Schwarzwild. Davon seien 125 Fälle aufgeklärt worden. In 979 Fällen habe es sich um Fischwilderei gehandelt.

"Wilderei stellt einen Straftatbestand dar", heißt es in Beuths Antwort. Problematisch sei etwa, wenn Schonzeiten missachtet oder gegen den Elterntierschutz verstoßen werde. Auch würden zum Teil verbotene Lebendfallen eingesetzt. Erst am Dienstag hatten wir über mehrere tote Rehe berichtet, die Spaziergänger bei Wetzlar gefunden hatten.