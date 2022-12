Ehemaliger Darmstädter Bürgermeister Horst Knechtel gestorben

Der frühere Darmstädter Bürgermeister Horst Knechtel ist tot. Wie die Stadt Darmstadt gestern bekanntgab, starb Knechtel am Mittwoch im Alter von 79 Jahren. Darmstadts Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) sprach Knechtels Frau und Familie sein aufrichtiges Beileid aus. "Mit Horst Knechtel verliert unsere Stadt einen klugen Menschen, einen wertvollen Gesprächspartner, einen versierten und engagierten Kommunalpolitiker und Verwaltungsfachmann", erklärt Partsch. Knechtel wurde am 5. April 1943 im polnischen Posen geboren und war elf Jahre lang beim Regierungspräsidium in Darmstadt in verschiedenen Dezernaten tätig. Er war 20 Jahre lang Landesschulleiter und -geschäftsführer aller sieben hessischen Verwaltungsseminare. Seit dem Jahr 2003 war er nochmals in dieser Position tätig. Von 1976 bis 2012 war Knechtel zudem Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Gervinus in Darmstadt und jahrzehntelang Delegierter bei verschiedenen Parteitagen der SPD.