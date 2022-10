Erst Nebel, dann am Wochenende viel Sonnenschein

So, ich weiß zwar selbst nicht, wie das passieren konnte, aber vor mir (hoffentlich auch vor Ihnen) steht ein gänzlich freies Wochenende. Juchhe. Da lohnt sich der Blick zu den hr-Wetterexperten doch glatt doppelt. Give me some Goldener Oktober, please. Naja, ich darf zitieren: "Am Freitag ziehen vor allem am Vormittag teilweise kompaktere Wolken durch und stellenweise gibt es noch Nebel. Es bleibt aber weitgehend trocken. Im Laufe des Tages kommt die Sonne dann wieder häufiger zum Zuge und es bleibt durch die Zufuhr subtropischer Warmluft ungewöhnlich warm für Ende Oktober mit 19 bis 25 Grad." Subtropische Warmluft. War mir als Begriff auch nicht wirklich geläufig. Am Samstag und Sonntag bleibt's übrigens so sonnig. Hach...