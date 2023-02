A5 bei Darmstadt: Mann flieht mit kaputtem Auto vor Polizei

Mit einer Verfolgungsfahrt geht es weiter: Ein 45 Jahre alter Autofahrer hat heute am frühen Morgen in einer Baustelle auf der A5 am Darmstädter Kreuz mehrere Warnschilder umgefahren - und das vor den Augen der Polizei, die sich dort gerade um einen anderen Unfall kümmerte. Anstatt anzuhalten, trat der Mann jedoch aufs Gas.

An der Anschlussstelle Darmstadt-Griesheim fuhr der 45-Jährige schließlich ab und hielt an. Als die Polizisten den Raser festnehmen wollten, drückte er erneut aufs Gas. Von seinem durch den Unfall beschädigten Auto fielen auf der Flucht mehrere Teile ab. Bei Griesheim (Darmstadt-Dieburg) verlor der Mann erneut die Kontrolle über seinen Wagen, krachte in eine Leitplanke - und konnte festgenommen werden. Warum der Mann vor der Polizei floh, ist noch völlig unklar.