Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen allerseits. Es ist Freitag, es ist der 23.12., es ist nur noch einmal Schlafen bis Weihnachten. Also für die, die sich nicht wie ich heute Mittag noch einmal hinlegen werden, da ein Morgenticker-Dienst ja doch recht früh beginnt. Aber egal, ich habe Mariah Carey, Chris Rea, Melanie Thornton und wiesienichalleheißen. Womit ich, Nico Herold, guten Morgen an dieser Stelle, mich gleichzeitig als Fan von Weihnachts-Hits oute - dazu aber später mehr. Auf jeden Fall schauen wir jetzt noch gemeinsam auf den Morgen, was in der Nacht passierte und was der Tag so bringt. Und das bis 10 Uhr! Wahnsinn! Ich würde sagen: All I want for Christmas ist noch ein letzter Morgenticker - here we go!