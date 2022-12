Klinikdirektor: Kinderkliniken seit zehn Jahren überlastet

In diesem Jahr ist die Zahl der Atemwegsinfektionen schneller in die Höhe geschnellt als üblich. Besonders die Kinderkliniken sind deshalb seit Wochen am Limit. Der Ärztliche Direktor des Universitätsklinikums Frankfurt, Jürgen Graf, sagte dazu, dass das Problem derzeit zwar akut, "aber alles andere als neu" sei. Seit etwa zehn Jahren bestehe ein Missverhältnis zwischen der Zahl der zu versorgenden Kinder und der vorhandenen Kapazitäten. Dieses werde immer größer.

Die Zahl der Infekte liege wahrscheinlich in diesem Winter nur geringfügig höher als in den Vorjahren, sagte Graf. Es gebe aber noch weniger Personal - auch wegen eines Krankenstands "in einem Ausmaß, wie wir es bislang noch nicht gesehen haben". Das Problem sei grundsätzlich aber ein strukturelles und lasse sie nicht lösen, indem Mitarbeiter anderer Stationen auf den Kinderstationen aushelfen.