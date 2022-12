Hessischer Stollen reift unter Tage

In der Vorweihnachtszeit wird gebacken, was das Zeug hält. Es duftet nach Plätzchen, Lebkuchen und Spekulatius. Manche wagen sich sogar an den Stollen. Was man da beachten sollte, ist dass dieser allerdings nach dem Backen noch lange ruhen muss. Damit er richtig lecker wird, sollte er mindestens vier Wochen liegen. Und da kommt es auch auf den richtigen Lagerort an. Für Bäckermeister Jan-Christian von der Heide aus Willingen ist die "Grube Christine" im stillgelegten Schieferbergwerk in 70 Metern Tiefe der ideale Ort, um den Weihnachtsstollen zu lagern. Das Gebäck reife unter Tage besonders gut, sagt er. So gut, dass er "den Stollen aus dem Stollen" als Marke schützen ließ. Gebacken und eingelagert wird die Weihnachtsspezialität bereits im Sommer, zu kaufen gibt's sie schon ab September.