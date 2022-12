Messerangriff auf Kontrolleure in S-Bahn - Polizei schießt auf Mann

Ein Fahrgast hat in einer S-Bahn in Frankfurt zwei Kontrolleure mit dem Messer angegriffen und ist von der Polizei angeschossen worden. Der Mann sei gestern in der S-Bahn in der Nähe des Frankfurter Flughafens ohne gültigen Fahrschein und ohne Maske erwischt worden, sagte ein Polizeisprecher. Daraufhin habe der 27-Jährige die beiden Kontrolleure bedroht und mit dem Messer angegriffen. Die 35 und 51 Jahre alten Männer erlitten Stichverletzungen im Arm- und Schulterbereich. Als die S-Bahn an der Station Gateway Gardens hielt, stiegen alarmierte Polizeibeamte zu und setzten einen Schuss ab. Dabei verletzten sie den Angreifer am Bein. Alle drei Verletzten kamen ins Krankenhaus. Weitere Informationen finden Sie hier.