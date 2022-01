Protestaktion an Autobahnbrücke in Frankfurt

Ein Thema, das heute noch wichtig wird: Klimaaktivisten wollen am Mittag in Frankfurt an der A648 für die Verkehrswende protestieren. Zunächst wollten sie sich dazu um 14 Uhr von der Brücke Am Römerhof abseilen, um ein Protestbanner anzubringen. Die Stadt hat dies allerdings verboten. Die Demonstration sei erlaubt, das Abseilen nicht, teilte die Stadt gestern mit: "Nach der Einschätzung beteiligter Stellen ist das Brückengeländer, an dem sich die Demonstrierenden befestigen wollen, für derlei Aktionen nicht geeignet." Weitere Abseilaktionen haben die Aktivisten für Sonntag angekündigt: in Gießen an der A485, in Künzell (Fulda) an der A7 und in Gudensberg (Schwalm-Eder) an der A49 jeweils um 11 Uhr. Mehr dazu erfahren Sie hier.