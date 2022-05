Abiturprüfungen enden - Frankfurt bereitet sich auf Party vor

Mein Abitur ist jetzt neun Jahre her, gefeiert habe ich damals in NRW. Für die rund 20.000 hessischen Abiturientinnen und Abiturienten enden heute die Prüfungen mit dem Fach Chemie. In Frankfurt lockt nach zwei Jahren Pandemie-Pause heute Abend wieder die traditionelle Party in den Grüneburgpark. Tausende Absolventen haben dort in den Jahren vor Corona gefeiert - und meist Berge an Müll zurückgelassen. Damit die Partys gesitteter ablaufen, will die Stadt 50 Mülleimer und mehrere Dixie-Klos aufstellen. Morgens wird dann ein Reinigungsteam die Spuren der Party beseitigen.

In Marburg wird es schon heute Nachmittag voll und laut: Zur traditionellen Abiparade fahren rund 20 Lkw durch die Stadt. Auf ihrer Ladefläche: Etwa 1.000 Abiturienten aus dem gesamten Landkreis. Los geht es um 15 Uhr am Georg-Gaßmann-Stadion, über Schwanallee und Bahnhof rollt die Kolonne dann bis zur Neuen Kasseler Straße. Wer mit Auto, Bus oder Bahn unterwegs ist, muss mit Verzögerungen rechnen.