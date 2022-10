Warnstreiks in der Metallindustrie

Ab heute soll es in der hessischen Metallindustrie Warnstreiks geben. Die Gewerkschaft IG Metall will so den Druck in der aktuellen Tarifauseinandersetzung erhöhen. Mehrere Betriebe sollen zumindest zeitweise bestreikt werden - dazu sind Kundgebungen und Demonstrationen geplant. In der Nacht fand bei Avo Carbon in Frankfurt bereits eine Kundgebung statt, Beschäftigte legen dort heute zeitweise auch ihre Arbeit nieder.

In Breidenbach (Marburg-Biedenkopf) beteiligten sich Mitarbeiter der Firma Buderus Guss an dem Streik. Dort findet gegen Mittag und am Abend eine Kundgebung vor dem Werkstor statt. Auch bei Daimler Truck in Kassel und Bosch in Lollar wird morgen gestreikt. Am Donnerstag hatte die Gewerkschaft ein in Sulzbach (Main-Taunus) vorgestelltes, erstes Angebot der Arbeitgeberseite abgelehnt.