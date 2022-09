In Hessens Kitas fehlen tausende Erzieher

Seit 2013 gibt es für alle Eltern einen Rechtsanspruch: Für jedes Kind ab einem Jahr müssen die Kommunen einen Platz in einer Kita bereitstellen. Doch in der Praxis fehlt es wie in vielen anderen Branchen vor allem an einem: qualifiziertem Personal. Der "Markt" an Erzieherinnen und Erziehern ist vielerorts leergefegt. Und das Problem wird sich in Zukunft wohl noch verschärfen: In ganz Hessen könnten laut einer Schätzung der Bertelsmann-Stiftung bis zum Jahr 2030 rund 25.000 Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Was das für Eltern und Kinder bedeutet, können Sie hier ausführlich nachlesen.