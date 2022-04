Erdbeersaison hat begonnen - steigende Preise

Sehen sie nicht köstlich aus, diese leckeren Erdbeeren?! Kosten werden sie allerdings auch mehr.

Angesichts höherer Produktionskosten müssen sich Verbraucher auf steigende Preise einstellen. Er rechne mit einem Plus von 10 bis 20 Prozent, sagte ein Bauernhofinhaber in Hofheim gestern zum Start in die Erdbeersaison. Es habe eine "Kostenexplosion" gegeben für quasi alles, was auf den Höfen benötigt werde. Dennoch werde man versuchen, bei den Preiserhöhungen moderat vorzugehen. Da die Verbraucher derzeit mit höheren Lebenshaltungskosten zu kämpfen hätten, könnten die gestiegenen Ausgaben in der Produktion nicht komplett auf die Erdbeerpreise aufgeschlagen werden, sagte ein Landwirt aus Lampertheim (Bergstraße). "Die Menschen werden nur so viele Erdbeeren essen, wie sie bezahlen können."

Während die Ernte für Früchte auf Feldern mit Folientunnel in diesen Tagen in Hessen startet, erwartete der Landwirt die ersten reifen Freiland-Erdbeeren in rund zwei bis drei Wochen. Nach Angaben des Bauernverbandes beträgt die Anbaufläche für Erdbeeren in Hessen insgesamt rund 1140 Hektar (Stand 2021).