Ukraine ruft Kriegszustand aus, keine Zivilflüge mehr

Heute Morgen überschattet die Weltlage das Geschehen in Hessen: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach den russischen Militärschlägen in seinem Land den Kriegszustand ausgerufen. Wie die Regierung mitteilte, sei der Luftraum über der Ukraine "wegen des hohen Sicherheitsrisikos" geschlossen und der Flugverkehr für Zivilflüge eingestellt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte zuvor eine Militäroperation in der Ukraine angeordnet und andere Staaten davor gewarnt, sich Russland in den Weg zu stellen. Große Explosionen waren vor dem Sonnenaufgang in Kiew, Charkiw und Odessa zu hören.

Der Lufthansa-Konzern mit Sitz in Frankfurt hatte bereits zu Beginn der Woche einen Großteil seiner Flüge in die Ukraine ausgesetzt. Die Lufthansa und die zum Konzern zugehörigen Airlines werden ihre regulären Flüge nach Kiew und Odessa vorerst bis Ende Februar aussetzen, wie das Unternehmen am Samstag mitgeteilt hatte.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Lage in der Ukraine finden Sie im Liveblog der tagesschau .