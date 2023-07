Familienvater wird doch nicht abgeschoben

Muhiddin Fidan lebt seit 27 Jahren in Deutschland, er wohnt in Naumburg (Kassel) und hat mittlerweile fünf Kinder, alle unter 18 Jahren. Diese Woche sollte der Familienvater in die Türkei abgeschoben werden. Nun hat sich das Blatt offenbar gewendet: Fidan wurde gestern am späten Abend aus dem Abschiebegefängnis in Darmstadt entlassen, nachdem einem Eilantrag seines Anwalts vom Verwaltungsgericht Kassel stattgegeben wurde. Zuvor hatten seine Familie und Unterstützer gegen die Abschiebung protestiert.

Fidan kam mit 13 Jahren nach Deutschland als Kind von Flüchtlingen. Ihm wird vorgeworfen, der kurdischen Terrororganisation PKK nahezustehen. Das bestreitet Fidan. Er sei in einem kurdischen Kulturverein aktiv in der Integrationshilfe und als Tanzlehrer, erklärte er. Seine fünf Kinder und seine Frau sind deutsche Staatsbürger. Sie fürchten um sein Leben, sollte er in die Türkei abgeschoben werden.